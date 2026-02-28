Už v nedeľu odštartuje nová sezóna jedného z dvoch najrýchlejších cirkusov sveta, ako sa to populárne hovorí. Konkrétne, v Thajsku otvoria sezónu 2026 vo svetovom šampionáte motorkárov v elitnej kategórii MotoGP.
Svetový šampionát 2026 bude kráľovskou triedou 78. sezóny majstrovstiev sveta cestných motocyklov pod záštitou Medzinárodnej motocyklovej federácie.
S ohľadom na časový rozdiel, preteky v Thajsku na programe budú v nedeľu od 9. hodiny predpoludním podľa stredoeurópskeho času. Skončená je kvalifikácia a známe je to, že z prvej pozície vyštartuje Talian Marco Bezzecchi z tímu Aprilia Racing, z druhej aktuálny majster sveta, čiže šampión zo sezóny 2025, Španiel Marc Márquez z tímu Ducati Lenovo a z tretej Raúl Fernández Trackhouse MotoGP Team.
Nová sezóna v MotoGP prináša výrazné zmeny. Najdôležitejšia je tá, že kráľovská trieda bude poslednýkrát využívať motory s objemom 1000 cm³ a pneumatiky špecifikované sériou od výrobcu Michelin.
Od sezóny 2027 totiž dôjde k prechodu na nové technické pravidlá s motormi s objemom 850 cm³ a pneumatikami od spoločnosti Pirelli.
V tejto sezóne MotoGP predstaví novú pretekársku kategóriu s motocyklami Harley-Davidson.
Táto trieda bude mať názov Harley-Davidson Bagger World Cup a predstavia sa v nej upravené motocykle typu Bagger, ktoré budú súťažiť v rámci šiestich podujatí MotoGP v Európe a v Severnej Amerike.
Došlo aj k zaujímavým zmenám medzi jazdcami. Napríklad, v kráľovskej disciplíne sa vyskúša po prvýkrát Toprak Razgatlıoğlu, trojnásobný majster sveta Superbikov (WorldSBK). Turecký jazdec bude v tíme Prima Pramac Yamaha MotoGP.
Keďže Razgatlıoğlu prestupuje do MotoGP jazdec Miguel Oliveira ho nahradí v tíme ROKiT BMW Motorrad WorldSBK po tom, čo bol predčasne uvoľnený zo zmluvy.
Debutovať v MotoGP bude aj Diogo Moreira, inak úradujúci majster sveta Moto2 a to v tíme Pro Honda LCR.
Okrem zmien v tímoch, došlo aj ku zmenám v kalendári súťaže a tak sa MotoGP v roku 2026 vráti do Brazílie po 21-ročnej prestávke.
Naposledy sa tu preteky konali v roku 2004 na okruhu Jacarepaguá v Rio de Janeiro.
Z druhej strany, Veľká cena Argentíny sa v roku 2026 do kalendára nevráti. Organizátori potvrdili, že cieľom je návrat v roku 2027.
Argentínske preteky sa vrátili do programu MotoGP v roku 2014, ale v minulom roku spoločnosť Dorna oznámila, že od sezóny 2027 bude mať podujatie nový domov – momentálne prebiehajú práce na návrate na okruh Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Pokiaľ ide o Austráliu, okruh Phillip Island má zmluvu na usporiadanie pretekov do roku 2026 a tým táto legendárna trať s MotoGP končí, keďže sa kontrakt končí. Od roku 2027 sa podujatie presunie na upravenú verziu pouličného okruhu v Adelaide.
V programe je úhrnne 22 pretekov. Štartuje to teda v Thajsku už 1. marca a potom pokračovať bude v Brazílii 22. marca. Potom sa motorkári v MotoGP presťahujú na Veľkú cenu USA v Austine, kým sezóna vyvrcholí Veľkou cenou Valencie a to koncom novembra.