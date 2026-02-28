V aule staropazovskej divadelnej sály včera večer slávnostne otvorili výstavu diel, ktoré vznikli na minuloročnom výtvarnom tábore v organizácii Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy (ZVUSP).
Na výstave, otvorenej do 15. marca, si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť nielen diela členov tohto združenia, ale aj diela hostí, ktorí sa zúčastnili jednodňového tábora v októbri minulého roka.
Výstavu otvorila Zorica Opavská, predsedníčka ZVUSP, a poďakovala všetkým, ktorí prišli podporiť kreativitu výtvarných dejateľov, ktorá vznikla na tábore v rámci projektu Pusti svoju kreativnost, finančne podporeného Obcou Stará Pazova.
Na výstave sa verejnosti s 34 dielami (33 obrazov a 1 socha) predstavuje 33 autorov – účastníkov 14. Výtvarného tábora ZVUSP – Stará Pazova 2025. Autori diel pochádzajú zo 16 miest Vojvodiny a Srbska. Podľa slov Opavskej aj vlaňajší výtvarný tábor bol úspešný, o čom svedčí aj táto výstava.
„Chcem zdôrazniť, že je cieľom usporiadania tábora nielen vytváranie nových diel, ale tvorba jednej osobitnej energie, miesta, kde sa koná výmena skúseností a techník, kde sa nadväzujú nové priateľstvá a kde sa umenie stáva spoločným jazykom a prostriedkom dorozumievania,“ povedala predsedníčka Opavská a ďalej zdôraznila, že každé z týchto diel nesie autentický pôvod autora, no zároveň odráža inšpirácie, ktoré si navzájom vymenili počas tábora. Vlaňajší tábor bol v aule tzv. Bielej budovy na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove.
Keďže umenie nikdy nestojí samo, vždy hľadá spôsob, ako prechádzať z jednej formy do druhej, tak aj včera večer výtvarní dejatelia spojili plátno a poéziu. V umeleckej časti programu v prednese krásneho slova vystúpil Borislav Protić z Golubiniec, ktorý rovnako dobre ovláda štetcom v ruke a perom, ktorý rozumie jazyku farieb a jazyku slov. Jeho básne majú rovnaký kolorit ako aj jeho plátna. Súčasťou výstavy je i farebný katalóg.