Spolok kulpínskych žien tretí rok zaradom usporiadal tematické podujatie venované kukurici. Zábava Kukuričné hody včera (v sobotu 28. februára) v Kultúrno-umeleckom stredisku Zvolen v Kulpíne bola vydarená a celý večer vládla veselá nálada.
Prítomných hostí na večierku privítala predsedníčka Spolku kulpínskych žien Nataša Zimanová, a to členky spolkov žien z Hložian, Petrovca, Pivnice, Kysáča, členky Združenia Vojvođanski motivi z Petrovca, tiež predstaviteľov MS Kulpín a domáce kulpínske spolky a združenia.
Ako v príhovore podotkla predsedníčka hostiteľského spolku žien, touto zábavou si pripomínajú 23. výročie Spolku kulpínskych žien, tiež okrúhle 20. výročie ich známeho podujatia Svadba voľakedy a dnes a 23. výročie podujatia Tortiáda. Zároveň v roku 2026 si Kulpínčania pripomínajú 20. výročie družby Kulpína s bratskou Riečkou zo Slovenska, ku ktorej Spolok kulpínskych žien značne prispel.
Kulpínske spolkárky ponúkali hosťom medziiným aj rôzne dobroty z kukurice, zábavu pri hudbe hudobníkov Jánov – Zelenáka a Andrášika a chutnú večeru.
Vrcholom zábavy bolo žrebovanie bohatej tomboly, ktorú spolkárky zabezpečili za pomoci početných podporovateľov.
Aj tretia zábava Kukuričné hody bola vydarená, ako aj prvé dve, vďaka úsiliu domácich spolkárok, ktoré sa na podujatie náležite pripravili.