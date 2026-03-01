Veľvyslanectvo Srbska v Teheráne bolo poškodené počas dnešných útokov na hlavné mesto Iránu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić uviedol, že veľvyslanectvo zasiahli šrapnely, tiež to, že nebolo priamym cieľom útoku. Dodal, že personál ambasády sa dnes stiahne smerom do Baku v Azerbajdžane.
Pri útokoch na Teherán boli na Veľvyslanectve Srbska rozbité okná, nikto však nebol zranený.
Podľa správ médií terčom útoku bola neďaleká základňa a sila výbuchu spôsobila škody aj na budove, v ktorej sídli srbská diplomatická misia.
Pripomeňme, že Izrael a USA spustili v sobotu sériu útokov na Irán, pri ktorých bol zabitý najvyšší vodca Alí Chameneí. Ako dnes oznámila izraelská armáda, údery na ciele v srdci Teheránu pokračovali.