Práve dnes pokračuje kvalifikácia na budúcoročný basketbalový šampionát sveta, ktorý by sa mal konať v Katare. Dúfame, že aktuálna situácia na Blízkom východe sa skonči čo najskôr a čo najbezbolestnejšie, a že ľudia žijúci v tomto regióne sa opäť budú môcť venovať každodennému životu, ale aj športu.
Predovšetkým nás však zaujíma európska kvalifikačná zóna na Mundobasket, konkrétne základná skupina C, v ktorej hrá reprezentácia Srbska. Naši dnes odohrajú odvetný duel s Tureckom na jeho pôde, po tom, čo v piatok doma v Belehrade zažili prehru výsledkom 78 : 82 a v podstate si (ako to najčastejšie býva) skomplikovali cestu na majstrovstvá.
Zápas v Istanbule je na programe od 19. hodiny a vzhľadom na okolnosti je Turecko favoritom stretnutia. Naši proti tomuto súperovi začali mať negatívnu tradíciu a po prehre na minuloročnom šampionáte Európy v skupine nasledoval aj spomenutý belehradský neúspech v kvalifikácii.
Tréner Dušan Alimpijević zverejnil zoznam 13 hráčov, ktorí zostali v najužšom výbere na hosťujúci zápas. Z protokolu však musel byť vyradený ešte jeden hráč – Filip Barna.
Alimpijević už deň predtým pozval do tímu hráčov Dubaja Aleksu Avramovića a Nemanju Dangubića, ktorí nahradili krídelníka FMP Barnu, ale aj skúseného člena Crvenej zvezdy Nikolu Kalinića.
Bez Barnu a Kalinića, ktorí nastúpili v piatkovom belehradskom zápase v hale Aleksandra Nikolića, je zostava na súboj v Istanbule rovnaká, s výnimkou spomínaných dvoch zmien.
V tíme sú Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić a Luka Mitrović.
Keď sa vrátime k piatkovej prehre, musíme konštatovať, že mizerný útočný štart našej selekcie umožnil hosťom už v úvode odskočiť na 10 : 0.
Napriek miernemu oživeniu Srbska v druhej časti hry náskok Turecka neustále rástol až na maximálnych plus 15 bodov, ktoré svietili na semafore počas polčasovej prestávky.
Pred miláčikmi publika v hale stála mimoriadne náročná úloha. Alimpijevićovi zverenci sa síce na moment dokázali dostať aj do vedenia, no o výsledku rozhodol Tarik Biberović streľbou z diaľky a z čiary trestných hodov.
Keby bol štart o čosi vydarenejší, pravdepodobne by bol aj konečný výsledok pozitívny, ale sa situácia zmeniť už nedá a tak po troch kolách je Turecko v čele tabuľky s maximálnym skóre, zatiaľ čo naši majú dva triumfy (novembrové nad Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou).
Okrem týchto zápasov sú pred našimi hráči aj záverečné dve kolá prvej fázy kvalifikácie, ktoré sa hrať budú v júli. Po ich skončení do ďalšieho a zároveň finálneho kvalifikačného kola postúpia tri najlepšie celky, tak z našej skupiny C, ako aj z pozostávajúcich.
Formujú sa nové skupiny a zlúčia sa skupiny C a D. V druhej fáze reprezentácie budú hrať len proti tím selekciám, proti ktorým nehrali v prvom kole.
V skupine D sú Taliansko, Island, Litva a Veľká Británia a to, čo je pre Srbsko dôležité po prehre s Tureckom je fakt, že v skupine ani jeden tím už nemá maximálny výkon. Island doma v piatok prekvapil Litvu a triumfoval, bez ohľadu na to, že v jednom momente mal mínus 21.
V ostatných skupinách tí najlepší hlavne aj dosahujú triumfy a postup Španielska, Slovinska, Nemecka, Francúzska a ďalších by nemal byť v otázke.
A na záver – kvalifikácia pokračovala aj v americkej a africkej zóne, kým sú zápasy pre vojnu v Iráne v ázijskej zóne odročené.