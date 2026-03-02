Predseda Zväzu ekonómov Srbska Aleksandar Vlahović dnes na oficiálnom otvorení 33. Kopaonik biznis fóra vyhlásil, že všetky prognózy MMF treba brať s rezervou kvôli súčasnej situácii na Blízkom východe, a tiež že náš doterajší model rastu priniesol dôležité výsledky v stabilizácii ekonomiky a naštartovaní investičného cyklu a že sa teraz treba zamerať na produktivitu a konkurencieschopnosť hospodárstva v medzinárodnom rámci.
Kopaonik biznis fórum, ktoré sa nazýva aj Srbský Davos, je najvýznamnejšou podnikateľskou udalosťou v krajine a regióne. Tento rok sa koná už po 33. raz, v termíne od 1. do 4. marca v hoteli Grand na Kopaoniku.
Počas štyroch dní fóra sa uskutoční 35 panelových diskusií, tri plenárne zasadnutia a šesť špeciálnych podujatí, a to za účasti viac ako 1 500 zástupcov podnikateľskej komunity, akademického sektora, štátnych inštitúcií a medzinárodných organizácií, medzi ktorými je približne 210 panelistov.
Organizátorom KBF je Zväz ekonómov Srbska.
Predseda Zväzu ekonómov Srbska Aleksandar Vlahović dnes na otvorení 33. Kopaonik biznis fóra oznámil, že Srbsko bude v júni tohto roku hostiť 21. Svetový kongres ekonómov. Zároveň zdôraznil, že to bude po prvýkrát, čo sa toto najvýznamnejšie podujatie v ekonomickej profesii uskutoční v regióne strednej a východnej Európy.