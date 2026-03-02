Kľúče od nového komunálneho vozidla na zber odpadu dnes (v pondelok 2. marca 2026) napoludnie pri trhovisku z rúk predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Viery Krstovskej prebrala riaditeľka Verejného komunálneho podniku Komunalac v Báčskom Petrovci Marína Sabová.
Ako sme sa dozvedeli od predsedníčky obce Krstovskej, komunálne vozidlo zadovážila obec za pomoci Pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus a ochranu životného prostredia, ktorý zafinancoval značnú časť hodnoty vozidla, ktorý zadovážili za 19,8 miliónov dinárov. Z pokrajinského rozpočtu prostredníctvom súbehu na ochranu životného prostredia získali 16,5 milióna dinárov a zvyšných 3,3 milióna dinárov zabezpečila Báčskopetrovská obec.
Riaditeľka Sabová sa zavďačila poskytovateľom, že im zabezpečili vozidlo. Bude im to znamenať, ako povedala, aj vo finančnom zmysle, lebo ich kamióny sú už staršie a nebudú mať väčšie výdavky pre údržbu vozidla a urýchli im aj proces odvozu.
Komunálny podnik z Petrovca obsluhuje občanov Petrovca, ako aj Maglića a Kulpína a s novým vozidlom ich park počíta tri smetiarske vozidlá.