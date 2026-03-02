Vo veľkej obecnej zasadačke sa včera večer v Starej Pazove uskutočnilo výročné zhromaždenie Združenia včelárov Jedinstvo Stará Pazova. Na zhromaždení schválili správu o minuloročnej práci (spolu s finančnou správou) a program práce na bežný rok.
Predchádzajúci rok bol z hľadiska výnosov lepší ako rok 2024, aj keď začiatky boli ťažké pre veľké straty. Združenie malo finančnú podporu od Obce Stará Pazova. Jednou z akcií bola aj spoločná liečba včiel proti chorobe varroa, s ktorou budú pokračovať aj v tomto roku. V posledných rokoch má združenie 30 až 40 členov. Niektorí odchádzajú, niektorí prichádzajú a zo Združenia včelárov Jedinstvo Stará Pazova pozývajú všetkých aktívnych včelárov, aby sa k nim pridali, aby mohli spolupracovať nielen pri výrobe medu, ale aj pri ochrane včiel a prírody.
Podľa slov Ljubišu Šandara, predsedu združenia, plánujú sa zúčastňovať obecných súťaží s cieľom skvalitniť chov včiel, tiež sa uchádzať o financie, aby členom poskytli prostriedky na ochranu včiel, potravu pre včely a všetko potrebné na to, aby včelstvá boli v čím lepšom stave. Dohodli sa aj na zorganizovaní návštevy api komory rodiny Bakovej zo Starej Pazovy, aby sa tam členovia mohli viac dozvedieť o tejto alternatívnej metóde na zlepšovaní zdravia. Práve v rámci výročného zhromaždenia Miluška a Ján Bakovci, tamojší včelári a apiterapeuti, mali prednášku o api terapii, o ktorú vládne veľký záujem.