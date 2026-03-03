Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera telefonicky hovoril s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
Hovorili o aktuálnom dianí vo svete, jeho dôsledkoch pre náš región a ďalšom posilňovaní partnerstva Srbska a Maďarska. Vučić zdôraznil, že v časoch vážnych globálnych konfliktov a nestability je kľúčové zabezpečiť stabilitu, energetickú bezpečnosť a bezpečnosť našich občanov prostredníctvom zodpovednej a blízkej spolupráce.
Diskutovali aj o dodávkach ropy a iných energetických zdrojov, o veľkých spoločných projektoch a o koordinácii vo všetkých kľúčových oblastiach na zachovanie národných záujmov.