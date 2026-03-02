Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes vyhlásilo Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o uplatnenie práva na základné podpory v rastlinnej výrobe, ktorá bude otvorená do 1. apríla.
Výzva je vyhlásená v súlade s Kalendárom podpôr pre rok 2026, ktorý bol po prvýkrát zverejnený vopred, aby poľnohospodári mohli plánovať výrobu a financie.
Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić zdôraznil, že výzva na podpory podľa hektára je najväčšia verejná výzva v oblasti poľnohospodárstva, na ktorú je vyčlenených 36 miliárd dinárov.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa žiadosti podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom systému eAgrar, a na podporu majú nárok registrované poľnohospodárske gazdovstvá s aktívnym statusom v Registri poľnohospodárskych gazdovstiev.
Pred podaním žiadosti o uplatnenie práva na tento druh podpory je nevyhnutné, aby poľnohospodár obnovil registráciu na aktuálny rok v eRPG.