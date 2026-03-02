Miestny odbor Matice slovenskej v Jánošíku 28. februára v tamojšom dome kultúry zorganizoval podujatie s názvom Degustácia jánošíckych vín, rožkov a klobás.
Úvodné slovo patrilo predsedovi MOMS Jánošík Jozefovi Omastovi, ktorý srdečne privítal hostí z MOMS Padina, MOMS Kovačica a MOMS Hajdušica, ako aj predstaviteľov Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka z Kovačice, SKUS Slnečnica z Padiny, zástupcov jánošíckych ustanovizní, spolkov, združení a cirkevného zboru.
O titul najchutnejšej klobásy súťažilo 19 výrobcov. Odborná komisia v zložení: Michal Melich, Živomir Zarić a Jaroslav Strehovský rozhodla, že prvé miesto získal Michal Urban, druhé Ján Horňaček a tretie Vierka Guľašová.
V kategórii rožkov sa predstavilo 8 súťažiacich. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Dijana Kolárová, Rozália Hudecová a Daniela Imrová. Najchutnejšie rožky podľa ich rozhodnutia pripravila Anna Kolárová, druhé miesto patrilo Elene Šterbovej a tretie Anne Pánikovej.
Do súťaže o najlepšie víno bolo prihlásených 12 vzoriek. O ich kvalite a chuti rozhodovali Pavel Zríni, Ján Hlavatý a Petar Drobac. Prvú cenu získal Tibor Kančar, druhú aj tretiu cenu si odniesla Dijana Kolárová.
Po oficiálnej časti nasledovala ľudová veselica, počas ktorej sa o dobrú náladu postarala hudobná skupina pod vedením Vladimíra Halaja.