V nedeľu 1. marca predpoludním vo svojich miestnostiach v Športovo-rekreačnom stredisku Lesík v Báčskom Petrovci na výročné zhromaždenie členov Loveckého spolku Lesík Báčsky Petrovec zvolal aktuálny predseda Milan Anušjak. Predseda privítal členov spolku, ako aj hostí z okolitých spolkov a inštitúcií, navrhol minútku ticha pre zosnulých členov a potom si zvolili pracovné predsedníctvo a akceptovali ponúknutý rokovací program.
V správe o práci za rok 2025 LS Lesík bolo počuť, že v rámci svojej štatutárnej činnosti Spravujúci výbor v predchádzajúcom roku sprevádzal aktivity, ktoré mali za dôsledok zlepšiť podmienky na lov diviny, upraviť lovný revír v zmysle lovno-technických objektov a úpravy remízok, realizovať investičné aktivity do Loveckého domu Lesík a zorganizovať spoločensko-kultúrne podujatia. LS sa v roku 2025 stretol na 12 zasadnutiach, ale pracoval aj mimo zasadnutí. Predseda Anušjak konštatoval, že v rámci aktivít, ktoré sa týkajú lovu, uskutočnili aj čítanie diviny, lov na škodcov, práce na úprave voliér, nákup malých bažantov, ich chov a vypustenie do revíra, obrábanie pôdy a dopestovanie krmiva pre bažanty, práce na výstavbe lovno-technických objektov a kŕmnych miest pre divinu a kŕmenie diviny v zimnom čase. Pri organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatí Lovecký spolok Lesík zorganizoval záver automobilového krosu pod názvom Balkan Punk Vrakmania 2025, pri oslave Dňa Petrovca zábavu, varenie loveckého paprikáša a súťaž v streľbe do hlinených terčov. Počas Slovenských národných slávností zorganizovali Disko zábavu, varenie loveckého paprikáša a súťaž v streľbe do hlinených terčov. Keďže sa osvedčila, Disko zábavu zopakovali aj na záver roka v decembri ako vianočnú zábavu.
Po investičnej stránke tiež veľa toho pribudlo. Vybudovali sklad, ktorý je účelový na odkladanie stolov a stoličiek, zrealizovali kompletné ústredné vykurovanie spolu s nákupom nového plynového kotla na hriate miestností a hriatie teplej vody. Na veľkej izbe vymenili nové plastové okná a v malej sále pribudlo nové osvetlenie. Nakúpili aj 26 nových okrúhlych a 10 barových stolov, k tomu aj novú chladničku a mikrovlnovú rúru. Petrovskí lovci vďaka dobrej tímovej práci dosiahli v roku 2025 pozoruhodné výsledky a plánované aktivity ukončili na takmer sto percent. Pritom sa nezabudli zavďačiť ani sponzorom a donorom.
Správca lovu Janko Labát podrobne hovoril o tom, ako to bolo v teréne, ako lovili jednotlivé druhy diviny, ako ničili škodcov, čítali divinu, dezinfikovali voliéry… Po finančnej stránke Miroslav Marinkov uviedol všetky položky príjmov a výdavkov a obrat v hodnote o trochu menej ako dva milióny dinárov. Ekonóm Pavel Marčok tiež podrobnejšie hovoril o investíciách a zveľadení majetku poľovníckeho spolku a plánoch na tento rok. Jaroslav Brtka v mene Dozornej rady potvrdil, že v práci spolku bolo všetko v poriadku a disciplinárna komisia nezasadala, lebo nebolo potreby. V petrovskom loveckom spolku je 99 poľovníkov, z čoho 69 aktívne poľuje. Ročné členské je 24 000 dinárov.
Na záver predseda LS Lesík Milan Anušjak spolu so Zoroslavom Brtkom z obecného Loveckého združenia Petrovec a správcom revíra Milošom Kunovcom z Vojvodinského poľovníka udelili medaily za poľovnícke zásluhy. Zlatú medailu Loveckého zväzu Vojvodiny získal Vlasto Tatliak, striebornú Janko Bujzáš a bronzovú Pavel Tordaji.
Na záver po príhovoroch hostí si poľovníci a hostia spoločne pochutnali na prichystanom obede.