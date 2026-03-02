Nový mesiac v Stredisku pre kultúru Stará Pazova znamená aj nový Kultúrny informátor. V týchto dňoch tlačou vyšlo 187. číslo Kultúrneho informátora, v ktorom sa zahlasujú kultúrne diania do konca mesiaca.
I tohto mesiaca je ponuka bohatá a na programe sú rozmanité obsahy, kde si každý môže nájsť niečo pre seba. Okrem ustáleného filmového repertoára na programe sú aj výstavy, koncerty a divadelné predstavenia.
I tohto roku Jarné stretnutia otvoria recitátori. V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova obecná prehliadka recitátorov je naplánovaná na 15. marca v staropazovskej divadelnej sále. V tomto mesiaci na svoje prídu i milovníci Tálie. Okrem jarnej časti Pazovských divadelných dní (od 25. do 29. marca) zo Stredisku pre kultúru Stará Pazova avizujú aj dve predstavenia profesionálnych hercov: divadelný kabaret s Tanjou Boškovićovou a Radem Marjanovićom (v pondelok 9. marca) a divadelné predstavenie Oleana, v ktorom hrajú Jovana Krstićová a Branislav Lečić (20. marca).