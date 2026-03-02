1793 – narodil sa americký vojak, politik a prvý texaský prezident Sam Houston, ktorý mal najväčšiu zásluhu na osamostatnení Texasu od Mexika.
1817 – narodil sa maďarský spisovateľ a básnik János Arany.
1824 – narodil sa v Litomyšli slávny český hudobný skladateľ, zbormajster, organizátor hudobného života Bedřich Smetana.
1835 – zomrel rakúsky cisár František I., ktorý na viedenskom kongrese získal Benátsko, Lombardiu a Dalmáciu.
1853 – cisár František Jozef I. vydal dekrét, ktorým potvrdil zrušenie poddanstva a právo roľníkov na vlastníctvo pôdy zapísanej v urbároch.
1855 – zomrel ruský cár Nikolaj I. Pavlovič Romanov.
1917 – americký Kongres schválil zákon Jones Act, ktorým sa Portoriko stalo územím USA a jeho obyvatelia americkými občanmi.
1931 – narodil sa Michail Sergejevič Gorbačov, sovietsky štátnik a posledný prezident Sovietskeho zväzu.
1951 – zomrela v Novom Meste nad Váhom spisovateľka, poetka a publicistka Ľudmila Podjavorinská, ktorá najviac vynikla v detskej literatúre.
1956 – Francúzsko a Španielsko uznalo úplnú nezávislosť Maroka.
2003 – Jacques Chirac pricestoval do Alžírska ako prvý francúzsky prezident od roku 1962, keď Alžírsko získalo nezávislosť.