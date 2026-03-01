Februárová akcia dobrovoľného darcovstva krvi v Starej Pazove sa konala včera v priestoroch ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Akciu zorganizoval Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny.
Akcie sa zúčastnilo 20 darcov, ktorí i tentoraz mali možnosť vyskúšať nové technológie – virtuálne okuliare. Za pomoci okuliarov darovanie krvi, ako hovoria, bolo príjemnejšie a rýchlejšie.
Medzi 20 darcami krvi tentoraz bola aj kolegyňa Mária Vršková a toto bolo v poradí jej 7. darcovstvo krvi. Podľa jej slov, prvý raz krv darovala na požiadavku kamarátky, ktorej mama bola v nemocnici na operácii. Potom dlhé roky nechodila na akcie kvôli strachu, ktorý vtedy zažila. „Opäť som začala chodiť, lebo som v sebe nezniesla blbý pocit, že v práci (RTV Stará Pazova) o tom pravidelne informujem a vyzývam ľudí, nech prídu a ja sedím doma. Vždy zdravotníkom poviem, že sa bojím a oni sú veľmi milí, pozorní, rozprávajú sa so mnou,“ vyhlásila Vršková, ktorá darovanie krvi skončila s úsmevom na tvári, že urobila dobrý skutok a pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú.
Fascinujú ju dve veci: že v dobe, keď vieme vyrobiť takmer už aj umelé mäso a umelú kapustu – krv je taká špeciálna, že ju nedokážeme nahradiť. A druhá vec – že v dobe, keď nepoznáme suseda, materiálne veci sú pre nás „hodnoty“, že napriek tomu existujú darcovia, bez ktorých by nemocnice nemohli robiť operácie a pomáhať ľudom.