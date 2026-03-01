1445 – narodil sa renesančný taliansky maliar Sandro Botticelli, významný predstaviteľ tzv. florentskej školy. Je autorom svetoznámeho obrazu Zrodenie Venuše.
1456 – narodil sa český a od roku 1490 aj uhorský kráľ Vladislav II. Jagelovský.
1498 – portugalský moreplavec Vasco da Gama na ceste do Indie ako prvý Európan pristál na brehoch súčasného afrického štátu Mozambik.
1872 – v Yellowstonských horách v Spojených štátoch bol založený prvý národný park na svete.
1874 – zomrel v Báčskom Petrovci básnik, jazykovedec a publicista Michal Godra.
1879 – v Bratislave začali vychádzať prvé robotnícke noviny socialistickej orientácie na území Slovenska.
1886 – narodil sa rakúsky maliar a spisovateľ Oskar Kokoschka, jeden z najvýraznejších predstaviteľov expresionistického maliarstva.
1920 – premiérou opery Bedřicha Smetanu Hubička začalo svoju činnosť Slovenské národné divadlo.
1950 – vo Veľkej Británii odsúdili nemeckého jadrového fyzika, doktora Klausa Fuchsa na 14 rokov odňatia slobody za predávanie atómových tajomstiev sovietskej vláde.
1957 – založili Štátne bábkové divadlo v Bratislave.
1958 – zomrel srbský sochár Toma Rosandić, prvý rektor Akadémie výtvarných umení v Belehrade, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1960 – zomrel v Martine spisovateľ a básnik František Hečko, autor románov Červené víno a Drevená dedina.
2006 – bol vyhlásený bankrot bývalého giganta sovietskeho automobilového priemyslu, továrne Moskvich.
2012 – Srbsku bol udelený štatút kandidáta na členstvo v Európskej únii.