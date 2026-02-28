Vo veku 89 rokov v nočných hodinách zomrel učiteľ, spisovateľ a významný kultúrny dejateľ Pavel Grňa z Kysáča.
Pavel Grňa sa narodil 19. februára 1937 v Kysáči. Študoval na Učiteľskej škole v Báčskom Petrovci a neskôr diaľkovo skončil Pedagogickú akadémiu v Sombore. Ako učiteľ pôsobil v Aradáči a v rodisku. Známy bol ako predstaviteľ dedinskej poviedky vo vojvodinskej slovenskej próze. Bol autorom zbierok poviedok Zrenie (1967), Prsteň (1997), románu Prázdniny v poli (1975), tvorby pre deti – rozprávkových príbehov Jarabý vtáčik (1971), Dve Marky a Jurko (1973), Stred sveta (1988). Písal aj verše pre deti: dve jeho básne boli zaradené do antológie slovenskej poézie pre deti v Juhoslávii Kúpim bonbón ako vráta (1995) Miroslava Demáka.
Jeho poviedky boli zastúpené v antológiách slovenskej krátkej prózy v Juhoslávii Červené muškáty (1961), Svetlá v kozube (Bratislava 1988), Jahač iz Turkmenije (1973, v preklade do srbčiny), Švetla u kotľanki (1977, v preklade do rusínčiny) a Hlboké koľaje (Bratislava 1988). Spolu s Annou Majerovou a Jurajom Tušiakom bol spoluredaktorom detského časopisu Pionieri.
Prvým schodíkom v divadelnej činnosti boli divadelné hry pre deti, pre ktoré dokonca zdramatizoval poviedku Martina Kukučína Rysavá jalovica, avšak nácvik tejto dramatizácie bol aj jeho posledným divadelným nácvikom v jeho práci s deťmi. Jeho režisérska prvotina v práci s dospelými bol nácvik hry Krutý život (Ján Kopčok, 1960), potom nasledovala hra Hora volá (M. Gantko, 1964) a nakoniec hra Pasca (R. Thomas. 1974), s ktorou Pavel Grňa dosiahol najvyššiu režisérsku činnosť.
Krátke poviedky uverejňoval najmä v rodinnom magazíne Rovina a v Národných kalendároch. Na motívy jednej svojej krátkej poviedky napísal divadelnú hru Sto mariek, ktorá v roku 2002 vyšla na pokračovanie v Rovine a bola zaradená aj do knihy Nová slovenská vojvodinská dráma (2004). Bol prvým šéfredaktorom Kysáčskych novín (1991 – 1992) a pre TV Petrovec napísal 208 desaťminútových epizód pod názvom Susedovci, ktoré zároveň aj režíroval. Bol nositeľom Plakety NRSNM za prínos v oblasti kultúry.