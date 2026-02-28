1302 – uhorský kráľ Ladislav V. daroval Matúšovi Čákovi Nitriansku, Komárňanskú a Trenčiansku stolicu, spolu s hodnosťou župana.
1832 – v Belehrade bola založená Národná knižnica Srbska.
1842 – narodil sa srbský filozof, spisovateľ a politik Milan Kujundžić Aberdar, jeden z prvých profesorov filozofie na belehradskej Veľkej škole, člen Srbskej kráľovskej akadémie. Bol aj predsedom Zhromaždenia Srbska a ministrom osvety.
1862 – v Srbsku bol prijatý zákon o verejných advokátoch. Prijatím zákona bola právna pomoc zverená len vyštudovaným právnikom a bolo potrebné, aby ich na túto profesiu zapísalo ministerstvo spravodlivosti. Do vtedy túto prácu vykonávali gramotnejší občania.
1875 – narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan.
1922 – Veľká Británia vyhlásila nezávislosť Egypta.
1939 – vyšlo prvé číslo časopisu Politikin zabavnik. V roku 1941 prestál vychádzať a obnovený bol r. 1952.
1996 – princezná Diana akceptovala rozvod s následníkom britského trónu, princom Charlesom.