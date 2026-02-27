Miestna organizácia penzistov Báčsky Petrovec v čele s predsedníčkou Zuzanou Hmirákovou úspešne pracuje už tretí mandát a na dnes vedenie petrovských penzistov zvolalo ďalšie výročné zhromaždenie miestnych dôchodcov. Tí sa zoskupili v Dome penzistov, kde sídli táto organizácia a na zasadnutí privítali aj hostí delegátov z ostatných dôchodcovských organizácií v obci z Kulpína, Hložian, Maglića, ako aj z Kysáča.
K rokovaciemu programu pristúpili po minútke ticha zosnulým členom a potom, ako je zvykom na výročných zhromaždeniach, penzisti schválili predostreté ročné správy a plán práce.
Ročný prehľad aktivít penzistov podala predsedníčka Hmiráková. Ťažiskom práce sú aktivity, ktoré pravidelne vykonávajú v prospech penzistov. Sem patria zaobstarávanie kuriatok, dreva na ohrev pre zimu, solidárne balíky pre penzistov s najmenšími príjmami. Zozbierali a kompletizovali prihlášky pre bezplatný liečebný pobyt v kúpeľoch, kde získali právo poslať 27 petrovských penzistov. Ku Dňu žien si pozvali deti zo základnej školy, ktoré im pripravili program a spríjemnili deň. Zrealizovali prednášku o bezpečnosti v premávke, účinkovali v jarnej úprave miestností, spolupracovali s Domom zdravia a organizáciou Červeného kríža. Počas Dňa Petrovca organizovali súťaže členov v šípkach, biliarde a šachu. Zúčastnili sa aj športových aktivít a súťažili na rovesníckej olympiáde. Boli aj na posedení pri Dunaji, maľovali a vystavovali obrazy, privítali deti zo združenia MY a tešili sa z ich výstavy prác. V októbri večierkom oslávili Deň penzistov a spomienkovým večierkom mesiac starých. Stretli sa aj počas Dňa invalidity a usporiadali aj rozlúčku so starým rokom. Pravidelne sa stretávali každý utorok, piatok a nedeľu predpoludním v klube. Vo svojich radoch majú 570 členov a jedine, čo z plánov nerealizovali, je organizovanie výletov.
Pri ročnom finančnom prehľade tajomníčka Marija Beličková evidovala obrat milión a 23 tisíc dinárov a drobné preniesli i do tohto roka. Zuzana Valentová v mene Dozornej rady potvrdila správnosť konania vedúcich telies a pri hospodárení.
Aj plán práce na rok 2026 zahrnul zachodenú činnosť petrovských penzistov s finančným rozpočtom, ako aj za vlaňajší rok. Dali si za úlohu zistiť záujem o medzinárodnú spoluprácu s penzistami zo Slovenska. Výšku členského nezmenili – zostáva 600 dinárov, z čoho 380 členov u petrovských penzistov si už zaplatilo členské na tento rok. V pokračovaní schválili demisiu členky Výkonného výboru Anny Savićovej a za nového člena zvolili Jána Horváta.
Na záver penzistov pozdravili aj predsedníčka obce Viera Krstovská, v mene Rady Miestneho spoločenstva Petrovec poverenec Ján Lačok, ako aj predseda obecných penzistov Boško Bogunović, hložianskych Samuel Valo a maglićských Savo Spremo.