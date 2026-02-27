Miestna organizácia penzistov v Kovačici včera zorganizovala výročné zasadnutie, na ktorom bola prezentovaná správa o vlaňajšej činnosti, hovorilo sa o plánoch na rok 2026 a zvolené bolo vedenie na nasledujúce štvorročné obdobie.
Zasadnutie sa uskutočnilo vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva Kovačica a viedol ho predseda MOP Kovačica Adam Barca. V správe bolo uvedené, že združenie malo v minulom roku 386 registrovaných členov a jeho činnosť zahŕňala odchod do kúpeľov, zabezpečenie ohrevného materiálu, udeľovanie balíkov humanitárnej pomoci, zdravotné prehliadky a kultúrno-umelecké a športové aktivity. Správu o činnosti športovej sekcie kovačických dôchodcov prečítala Anna Biskupovićová a správu o činnosti chóru Viva la musica podala Alžbeta Hriešiková. Finančnú správu za minulý rok predstavil pokladník MOP Kovačica Pavel Toman.
Keď ide o plány na rok 2026, predseda združenia Adam Barca povedal, že od jari sa budú organizovať jednodňové výlety, naplánované sú aj pobyty v kúpeľoch a priateľské stretnutia s penzistami z iných prostredí. Členský poplatok na tento rok zostáva rovnaký ako v minulom roku.
Osobitný bod zasadnutia sa týkal volieb členov vedenia MOP Kovačica na nasledujúce štvorročné obdobie. Za predsedu združenia bol znovu zvolený Adam Barca a jeho zástupkyňou bude Zuzana Tomášová. Tajomníkom bude Samuel Kráľovský a pokladníkom Pavel Toman. Predsedom štatutárnej komisie aj naďalej bude Pavel Jonáš a jeho zástupcom bude Štefan Gajan. Členkou volebnej komisie združenia sa stala Eva Ďurišová a za členku Dozornej rady bola zvolená Milenka Hrčeková. Zvolení boli aj členovia výkonného výboru, ako aj piati delegáti, ktorí budú predstaviteľmi MOP Kovačica v rámci Obecného združenia penzistov.
Na zasadnutí sa slova ujal aj predseda Obecného združenia penzistov v Kovačici Ján Koreň, ktorý pochválil činnosť kovačických penzistov a hovoril o možnostiach a výhodách poistenia pre dôchodcov.