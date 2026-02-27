Vláda Srbska prijala na včerajšom zasadaní niekoľko nariadení a záverov o stanovení programov podpory a stimulov v oblasti hospodárstva.
Medzi nimi je aj Nariadenie o stanovení Programu na podporu rozvoja spracovateľských kapacít v oblasti výroby vína, piva a tvrdého alkoholu zo 100 % domácej suroviny v roku 2026, na ktorý sú vyčlenené nenávratné finančné prostriedky vo výške 150 miliónov dinárov.
Prijatý bol aj záver o prijatí Programu finančnej podpory na spracovanie ovocia a zeleniny zo 100 % domácej suroviny, na ktorý bolo vyčlenených 70 miliónov dinárov, ako aj na spracovateľskú činnosť pri výrobe syrov a iných mliečnych výrobkov zo 100 % domácej suroviny, na ktorý bola vyčlenená rovnaká suma – 70 miliónov dinárov.