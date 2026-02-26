Včera vo vláde Srbska bola podpísaná darovacia zmluva súvisiaca s realizáciou projektu KUSANONE/POPOS medzi Obcou Báčsky Petrovec, Základnou školou Jozefa Marčoka-Dragutina v Hložanoch a Veľvyslanectvom Japonska v Srbsku.
Veľvyslanec Japonska v Srbsku Naohiro Cucumi v stredu 25. februára podpísal štyri darovacie zmluvy so zástupcami vzdelávacích, zdravotníckych a komunálnych inštitúcií a podnikov v rámci projektov KUSANONE/POPOS vlády Japonska pre základné potreby obyvateľstva.
Predmetom tejto zmluvy sú prostriedky na rekonštrukciu strechy základnej školy v Hložanoch.
Najmä, počas nasledujúceho roka sa zrealizujú práce na sanácii strechy školy v celkovej hodnote 105 000 eur. Cieľom projektu je zlepšenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov, skvalitnenie podmienok na vyučovanie, ako aj dlhodobé zachovanie školskej budovy prostredníctvom obnovy doslúženej strešnej konštrukcie.
Podpisovania zmluvy sa zúčastnili aj minister školstva Dejan Vuk Stanković, štátny tajomník na Ministerstve zdravotníctva Ferenc Vicko a pomocník ministra stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Dušan Radonjić.
Tento projekt predstavuje významný prínos pre rozvoj vzdelávacej infraštruktúry v Obci Báčsky Petrovec a potvrdzuje úspešnú spoluprácu miestnej samosprávy, vzdelávacej inštitúcie a medzinárodných partnerov.