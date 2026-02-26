Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dragan Glamočić sa včera zúčastnil doručeniu viac ako 50 rozhodnutí o poskytovaní stimulov v poľnohospodárstve a uviedol, že cieľom štátu je, aby sa finančné prostriedky dostali k ľuďom, ktorí pracujú a vyrábajú, ale aj aby sa predišlo prípadnému zneužívaniu.
Na podujatí sa zúčastnili poľnohospodárski výrobcovia z rôznych častí Srbska, ako aj poradcovia a predstavitelia Správy agrárnych platieb.
Minister Glamočić zdôraznil, že 53 percent všetkých stimulov smeruje do poľnohospodárskeho sektora, čo ukazuje, že poľnohospodárstvo je pre štát strategickou prioritou. Ako povedal, ministerstvo vypláca poľnohospodárom v priemere každý pracovný deň najmenej 500 miliónov dinárov a že plán je vyplatiť len v marci z rôznych dôvodov viac ako 35 miliárd dinárov.
„Peniaze, ktoré štát poskytuje na stimuly, by sa mali investovať do poľnohospodárskej výroby,“ zdôraznil minister a pripomenul, že od tohto roku ministerstvo zaviedlo Kalendár stimulov a že priame platby budú musieť byť doložené faktúrami, aby sa zabezpečilo, že peniaze budú použité výlučne na účely v poľnohospodárskej výrobe.
Podľa neho sa faktúry v rastlinnej výrobe budú vzťahovať na repromateriál, ako sú semená, sadivový materiál, minerálne hnojivá a prípravky na ochranu rastlín, pričom akceptovateľné budú všetky faktúry od 1. augusta 2025 do 31. júla 2026.
„Podrobné pravidlá týkajúce sa dokladovania účtov budú predpísané v predpisoch a tí, ktorí nebudú schopní doložiť finančné prostriedky, ich budú musieť vrátiť s úrokom z omeškania,“ zdôraznil minister.