Okrem svetovej výstavy EXPO 2027 bude naša krajina v uvedenom roku aj v centre pozornosti globálnej ekologickej spoločnosti, keďže sa stane hostiteľom Svetového dňa životného prostredia v rámci Programu OSN pre životné prostredie.
Ministerka ochrany životného prostredia Sara Pavkovová zdôraznila, že táto voľba je veľkým krokom v našej politickej stratégii.
„Srbsko prírodu nielen chráni, ale vedie aj svetový dialóg o udržateľnom rozvoji. Toto prestížne podujatie, ktoré bude zosúladené s výstavou EXPO 2027 v Belehrade, stavia Srbsko na mapu globálnych lídrov,“ uviedla ministerka.
Očakáva sa, že v júni 2027 sa Srbsko stane centrom svetových lídrov, ktorí si tu vymenia vízie a riešenia pre budúcnosť. Je to potvrdenie, že Srbsko má ako súčasť globálnej politiky jasný smer k udržateľnému rozvoju a medzinárodnej spolupráci, uvádza sa v oznámení.