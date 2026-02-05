Spoločnosť pre ochranu a výskum vtáctva Srbska oznámila, že s pomocou darov svojich členov a sympatizantov odkúpený bol les Slavujev lug, ktorý sa nachádza v juhobanátskej Obci Plandište. Les sa rozprestiera na takmer dvoch hektároch v bezprostrednej blízkosti rieky Brzavy a leží na hranici dvoch medzinárodne významných území pre vtáctvo – Vršački ritovi a Horné Potamišje.
Ide o samovoľne vzniknutý les starý najmenej 30 rokov, v ktorom žije množstvo prísne chránených druhov vtákov – slávik, hýľ, hrdlička, krutohlav, ďatle a penice. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza aj jedno z novších hniezd orla kráľovského, kriticky ohrozeného druhu.
V polovici roka 2025 spoločnosť zakúpila tento les z vypožičaných finančných prostriedkov a koncom roka spustila kampaň, v ktorej vyzvali členov, sympatizantov a sledovateľov na sociálnych sieťach, aby prispeli finančnými darmi s cieľom vrátiť vynaložené prostriedky. Ohlas bol nečakane rýchly – už za 25 dní sa zapojilo 359 ľudí, ktorí svojimi darmi dokonca prekročili potrebnú sumu 9-tisíc eur.
„Trochu nás prekvapila rýchlosť, akou sa celá akcia rozvinula, no vieme, že existujú ľudia, ktorí tento spôsob ochrany prírody považujú za dôležitý. Existuje komunita, solidarita a ochota chrániť spoločné hodnoty nielen slovami. Zároveň tu pretrváva aj trpká skúsenosť s ohrozovaním a stratou prírodných hodnôt v celej našej krajine a veríme, že toto je odpoveď na ňu,“ uviedol Milan Ružić, výkonný riaditeľ Spoločnosti pre ochranu a výskum vtáctva Srbska.
Zo spoločnosti upozorňujú, že je iba 7 % územia Vojvodiny pokrytých lesmi, čo z nej robí najmenej zalesnený región v Európe.
„Mnohé lesné biotopy sú rozdrobené a fragmentované, príliš malé na to, aby mohli byť formálne chránené, a preto tieto zelené oázy ľahko a rýchlo miznú pod tlakom zisku. Jediným spôsobom, ako takéto lesy uchrániť pred výrubom, je ich odkúpenie,“ uvádzajú v oznámení.
Prvé kroky k ochrane a zveľadeniu tohto lesa už boli podniknuté. Nedávno boli nainštalované kamery, ktoré budú zaznamenávať prítomnosť živočíchov. V spolupráci s lesníckymi odborníkmi sa pripravuje plán, podľa ktorého sa v nasledujúcom období postupne odstránia invázne dreviny a výsadbou dlhovekých, plodonosných druhov sa zlepší kvalita lesa aj životné prostredie pre mnohé druhy divej fauny.