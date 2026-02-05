Počas nadchádzajúceho víkendu sa v Báčskom Petrovci uskutoční Medzinárodný festival klobás Klobásafest 2026, ktorý ponúka jedinečnú príležitosť pre milovníkov gastronómie, tradície a dobrej zábavy.
Festival, ktorý sa koná na športových ihriskách ZŠ Jána Čajaka, každoročne priláka tisíce návštevníkov nielen zo Srbska, ale aj zo zahraničia.
Organizátori aj tento rok pripravili bohatý program – súťaž vo výrobe klobás, vyprážaní škvariek a výrobe masla tradičným spôsobom, tombolu a skvelú zábavu pri hudbe.
Preto pozývajú všetkých záujemcov, aby prišli súťažiť, predať svoje výrobky, ochutnať kvalitu klobás a iných domácich produktov, alebo sa jednoducho pobaviť pri speve a tanci.