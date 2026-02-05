Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že ministerstvo prostredníctvom dotácií pre domácnosti umožňuje občanom znížiť plytvanie energiou, vymeniť staré a neefektívne vykurovacie systémy, nainštalovať tepelné čerpadlá, solárne kolektory a solárne panely. Do konca budúceho roka sa očakáva, že viac ako 50-tisíc domácností po celom Srbsku využije dotácie vo výške 50 až 65 percent hodnoty energetickej sanácie.
Ministerka uviedla, že tento program predstavuje významnú formu podpory v hodnote 50 miliónov eur a realizuje sa s podporou Svetovej banky. Projekt bol vyhodnotený ako jeden z najlepších projektov podľa efektívnosti a realizácie tejto inštitúcie v Európe a Strednej Ázii.
Na ministerskom okrúhlom stole Globálnej aliancie pre energetickú efektívnosť (GEEA) v Dubaji uviedla, že podporovanie racionálneho využívania energie predstavuje rýchly a nákladovo efektívny spôsob znižovania spotreby energie, nákladov pre občanov a podniky, ako aj emisií škodlivých plynov, uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva baníctva a energetiky.