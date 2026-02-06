Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová vyhlásila, že všetky hĺbkové analýzy hospodárenia spoločnosti NIS v súvislosti s odkúpením ruského podielu v tejto spoločnosti budú ukončené do konca februára, aby sa vytvorili podmienky na podpis kúpno-predajnej zmluvy v marci, v rámci lehoty stanovenej úradom OFAC, teda do 24. marca.
„OFAC bude musieť túto transakciu schváliť, aby sa zo spoločnosti NIS zrušili sankcie, čo je náš dlhodobý cieľ,“ uviedla ministerka po stretnutiach s vedením ropnej spoločnosti ADNOC zo Spojených arabských emirátov.
Spoločnosť ADNOC je podľa slov ministerky v pokročilých rokovaniach s maďarskou spoločnosťou MOL o odkúpení podielu spoločnosti Gazpromneft v NIS-e. Ako bolo oznámené, v budúcnosti by spoločnosť MOL riadila NIS ako väčšinový akcionár, zatiaľ čo spoločnosť zo SAE by bola zastúpená v riadiacich orgánoch.