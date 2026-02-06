Oficiálne otvorenie Zimných olympijských hier 2026 je na programe dnes. V nadchádzajúcich dňoch bude pozornosť športovej verejnosti upriamená na Taliansko a na veľkomesto Miláno, ako aj na známe zimné stredisko Cortina d’Ampezzo.
Práve tieto dve lokality, ako aj niekoľko ďalších dejísk jednotlivých súťaží, budú od 6. do 22. februára hostiť 25. Zimné olympijské hry.
Popri futbalových majstrovstvách sveta, ktoré sa tento rok konajú v USA, Mexiku a Kanade, patria Olympijské hry k najvýznamnejším športovým udalostiam aktuálneho roka.
Od predchádzajúcich hier v Pekingu uplynuli už štyri roky a ich najnovší ročník prináša aj niekoľko zmien. Po prvý raz sa do olympijského programu dostal skialpinizmus a zároveň ide o prvé Olympijské hry pod vedením novej predsedníčky Medzinárodného olympijského výboru Kirsty Coventryovej, ktorá v roku 2025 vystriedala na poste Thomasa Bacha.
Bývalá plavkyňa zo Zimbabwe sa v marci minulého roka stala prvou ženou predsedníčkou MOV a zároveň prvým predstaviteľom Afriky, ktorý túto funkciu zastáva.
Očakáva sa účasť približne 2 900 športovcov zo spolu 92 olympijských výborov, pričom nie všetci účastníci budú môcť reprezentovať krajinu svojho pôvodu.
Zároveň bude účinkovať okolo 1 350 športovkýň, čo je rekordný počet žien na Zimných olympijských hrách a zároveň športovkyne tvoria takmer polovicu účastníkov.
Program zahŕňa 116 medailových disciplín v 16 športoch, čo predstavuje nárast o sedem disciplín v porovnaní s olympijskými hrami v Pekingu 2022.
Najväčšie zmeny sa vzťahujú na párové moguly vo freestyle lyžovaní, vracia sa súťaž mužských a ženských dvojíc v sánkovaní, sú tu aj tímová alpská kombinácia, ženské skoky na lyžiach na veľkom mostíku a zmiešaná štafeta v skeletone.
Medzi ďalšie významné novinky patrí aj návrat najlepších hokejistov zo zámorskej NHL, ktorí sa na OH predstavia opäť po roku 2014. Medzinárodná hokejová federácia totiž už pred dvomi rokmi informovala o dosiahnutí dohody s NHL o účasti jej hráčov na Olympijských hrách, čo výrazne zvyšuje atraktivitu hokejového turnaja.
Ako sme spomenuli, OH budú otvorené v piatok na štadióne San Siro v Miláne. Jednotlivé súťaže sa však už začali, napríklad curling v zmiešanej dvojici. Po vyvrcholení turnaja zmiešaných dvojíc sa rozbehnú aj mužská a ženská súťaž v curlingu. V tomto športe sa v každej kategórii – zmiešané dvojice, ženy aj muži – predstaví po desať tímov.
Odštartoval aj ženský hokejový turnaj. V skupine A USA prekonali Česko výsledkom 5 : 1, zatiaľ čo v skupine B Švédsko porazilo Nemecko 4 : 1 a hostiteľské Taliansko rovnakým výsledkom triumfovalo nad Francúzskom.
Mužský turnaj štartuje 12. februára a zúčastní sa na ňom aj Slovensko, ktoré bude v Miláne obhajovať bronzové medaily získané pred štyrmi rokmi v Pekingu.
Vo štvrtok sa začali aj súťaže v snoubordingu a česť ich otvoriť mali muži. Program v tejto disciplíne bude pokračovať do 18. februára.
Na predchádzajúcich Zimných olympijských hrách najúspešnejší boli Nóri, ktorí získali úhrnne 37 medailí, z toho 16 zlatých. Nasledovali Nemecko, USA, Čína a Švédsko.
V porovnaní s rokom 2022 má naša krajina o jedného športovca viac – vtedy Srbsko reprezentovali dvaja a teraz traja účastníci. Sú to Aleksa Tomović v alpskom lyžovaní, tiež Anja Ilićová a Miloš Milosavljević v behu na lyžiach.