Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová včera večer vyhlásila, že vláda Srbska prikladá veľký význam komplexnému strategickému partnerstvu s Čínskou ľudovou republikou, ktoré sa rozvíja na stabilnom základe vzájomnej úcty, dôvery a spoločných záujmov a prináša konkrétne výsledky v prospech oboch krajín a ich obyvateľov.
Na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti osláv čínskeho Nového roka, ktorý sa konal v Čínskom kultúrnom centre v Belehrade, Mesarovićová zhodnotila, že pod vedením prezidentov Srbska a Číny Aleksandra Vučića a Si Ťin-pchinga, vzťahy medzi krajinami dosiahli vysokú úroveň politickej dôvery a hospodárskej spolupráce.
Podpredsedníčka vlády zdôraznila, že vzťahy sú založené na dlhodobej vízii rozvoja a silnom partnerskom záväzku a dodala, že dnes sa právom označujú za oceľové priateľstvo a hospodárska spolupráca je jedným z kľúčových pilierov nášho partnerstva.
Poukázala na to, že čínske investície a spoločné projekty v oblasti infraštruktúry, priemyslu, energetiky a technológií výrazne prispeli k hospodárskemu rastu Srbska, posilnili priemyselné kapacity a vytvorili nové pracovné miesta.
Mesarovićová uviedla, že čínske spoločnosti sa podieľajú na výstavbe úsekov diaľnic, mostov, železníc a ďalších infraštruktúrnych projektov dôležitých pre rozvoj Srbska. Podľa nej tieto projekty potvrdzujú, že strategické partnerstvo medzi Srbskom a Čínskou ľudovou republikou má jasný ekonomický a sociálny rozmer s dlhodobými a udržateľnými účinkami.
Zdroj: srbija.gov.rs