ľ1386 – v Budíne spáchali atentát na uhorského kráľa Karola II. Malého.
1478 – narodil sa anglický filozof, utopista a vizionár Sir Thomas More, anglický lord kancelár, autor diela Utopia, v ktorom opisuje fiktívny ideálny štát.
1812 – narodil sa anglický spisovateľ, predstaviteľ realistickej prózy Charles Dickens, ktorý napísal známe romány Oliver Twist alebo David Copperfield.
1863 – pri pobreží Nového Zélandu stroskotala britská kráľovská loď Orpheus, pri katastrofe zahynulo 190 osôb.
1864 – zomrel reformátor srbského jazyka a pravopisu Vuk Stefanović Karadžić.
1870 – narodil sa rakúsky psychiater Alfred Adler, jeden z priekopníkov psychoanalýzy, zakladateľ tzv. individuálnej psychológie, čím sa oddelil od tvorcu psychoanalýzy Sigmunda Freuda.
1906 – narodil sa ruský konštruktér lietadiel Oleg Konstantinovič Antonov.
1945 – anglo-americké lietadlá bombardovali bratislavský Zimný štadión a prímestskú časť Prievoz.
1964 – tisícky fanúšikov legendárnej britskej skupiny Beatles prichystali v New Yorku počas ich prvého amerického turné veľké privítanie a ochromili prevádzku Medzinárodného letiska Johna F. Kennedyho na takmer päť hodín.
1971 – vo Švajčiarsku sa uskutočnilo referendum, na základe ktorého mohli priznať volebné právo aj ženám.
1974 – Grenada získala a vyhlásila nezávislosť od Veľkej Británie.
2005 – Angličanka Ellen MacArthur vytvorila nový svetový rekord v sólo plavbe okolo sveta, keď prekonala takmer 42 000 kilometrov za 71 dní, 14 hodín, 18 minút a 33 sekúnd.