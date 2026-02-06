Eurodiesel bude do nasledujúceho piatka drahší o tri dináre a jeho cena bude 196 dinárov za liter.
Benzín bude drahší o jeden dinár, a jeho maximálna maloobchodná cena bude 177 dinárov za liter.
Oficiálne otvorenie Zimných olympijských hier 2026 je na programe dnes. V nadchádzajúcich dňoch bude pozornosť športovej verejnosti upriamená na Taliansko a na veľkomesto Miláno, ako aj na známe zimné stredisko Cortina d'Ampezzo....Čítaj viacDetails
Pracovné predsedníctvo Včera podvečer v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec bolo rušno. V tamojšej výstavnej sieni Združenie petrovských výtvarných umelcov usporiadalo tri akcie v jednom. Prvou z nich bolo verejné výročné zhromaždenie ZPVU. Zároveň túto...Čítaj viacDetails
Podľa posledných zverejnených údajov Republikového geodetického úradu do 5. februára do 19.00 hodiny prišlo v rámci zápisu nelegálne postavených objektov celkovo 2 170 255 prihlášok od občanov. Podávanie prihlášok na zápis neevidovaných...Čítaj viacDetails
V Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne v rámci projektu Spolu v bezpečnosti cez detstvo včera usporiadali prednášku pre žiakov prvého ročníka tejto školy. Prvákom prednášali pracovníci Policajnej stanice Báčsky Petrovec na tému Bezpečnosť detí...Čítaj viacDetails