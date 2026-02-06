Červený kríž Srbska dnes oslavuje jubileum – 150 rokov od svojho založenia, pod heslom Humanita, ktorá trvá, potvrdzujúc kontinuitu solidarity, starostlivosti o človeka a službe spoločnosti, ktorá trvá od roku 1876. Pri tejto príležitosti predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová navštívila Červený kríž Vojvodiny.
„Červený kríž Vojvodiny úplne ospravedlnil svoje existenciu, pretože každý občan, keď je mu najťažšie, sa môže spoľahnúť na ich pomoc. Vždy sú tu a to sa ukázalo ako v ťažkých vojnových časoch, tak aj v mierových podmienkach, počas prírodných pohrôm a epidémií,“ vyhlásila predsedníčka Gojkovićová.
Osobitne zdôraznila význam úlohy Červeného kríža v práci s deťmi a mládežou a poukázala na to, že je dôležité, aby mladé generácie pochopili, aké sú dôležité solidarita, zodpovednosť a ochota pomáhať druhým.
Počas dnešného stretnutia, ako uviedla, sa hovorilo o doterajšej spolupráci, dosiahnutých výsledkoch, ako aj o plánoch spoločných aktivít do budúcnosti. Zároveň vyzvala občanov, aby reagovali na výzvy Červeného kríža a zapojili sa do jeho programov a aktivít, či už ide o dobrovoľné darovanie krvi, vzdelávacie aktivity alebo zbierky potravín a oblečenia.