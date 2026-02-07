Pri mimoriadnej kontrole veterinárnymi inšpektormi Ministerstva poľnohospodárstva, vykonanej 4. februára 2026 v mliekarni Kikinda v Kikinde boli zistené vážne nezrovnalosti týkajúce sa označovania dátumov spotreby syra, uvádza sa v oznámení ministerstva.
Počas kontroly bolo zistených približne 10 ton zvyškov syra pareného cesta. Ide o kúsky, ktoré vznikajú pri krájaní väčšieho syra. Aj keď tieto zvyšky pochádzali zo syra, ktorý mal stanovený dátum spotreby, na nich bol uvedený dlhší dátum ako na pôvodnom produkte, z ktorého vznikli. V praxi to znamená, že potravina mala nezákonne predĺženú dobu trvanlivosti, čo nie je povolené.
Ako ďalej uvádzajú, existuje oprávnené podozrenie, že tieto zvyšky mali byť určené na ďalšie spracovanie, teda použitie ako surovina na výrobu taveného syra, čo je podľa zákona zakázané v prípadoch, keď uplynula doba spotreby alebo bola nezákonne predĺžená.
Inšpekcia tiež zistila, že mliekareň Kikinda momentálne nemá pravidelnú výrobu, a že syr, ktorý bol krájaný a balený, nebol vyrobený v tejto mliekarni, ale ide o syr dovezený počas roku 2024.