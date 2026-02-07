Práve sa skončilo vyhlasovanie ocenených tímov na tohtoročnom Medzinárodnom festivale klobás Klobásafest v Báčskom Petrovci.
Dnes od rána pod stanom na ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci súťažilo 102 tímov z 10 krajín Európy o primát najchutnejšej čerstvej a smaženej klobásy, ktorú pripravovali priamo na mieste.
Po rozhodnutí odbornej poroty organizátori udelili všetkým účinkujúcim i diplomy s bronzovou, striebornou a zlatou medailou. Spomedzi súťažiacich tímov sa najviac darilo tímu Klubu poľnohospodárov 1 Báčsky Petrovec, ktorý sa ovenčil pohárom a titulom absolútneho víťaza súťaže.
Klobásafest pokračuje i zajtra na rovnakom mieste prezentačnou formou gastronomických pochúťok a nápojov.