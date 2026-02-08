Na Športových ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci včera a dnes prebieha 11. ročník Medzinárodného festivalu klobás Klobásafest 2026.
V predchádzajúcich riportoch sme informovali o včerajšom dianí a o víťazoch jednotlivých súťaží. Dnes prinášame prehľad programu druhého dňa festivalu.
Aj dnes na rovnakom mieste pokračuje Klobásafest 2026 prezentáciou vystavovateľov vína, piva, pálenky a gastronomických špecialít, ako aj prezentáciou kultúrneho a hudobného programu, v rámci ktorého budú i koncerty hudobných skupín.
Táto časť podujatia je spoplatnená a aby sa mohli ochutnať rôzne druhy vina či pálenky, potrebné je kúpiť si aj pohár s logom podujatia.
Svoju produkciu alkoholických a nealkoholických nápojov ponúkajú osvedčení výrobcovia z Báčskeho Petrovca, bližšieho i širšieho okolia, ako aj zo zahraničia.
Nedeľný program má okrem možnosti ochutnávok aj zábavnú časť. V nej účinkujú tamburášsky orchester Chorvátskeho kultúrno-osvetového spolku Jelačić z Petrovaradína, dychového orchestra Nadlačania z rumunského Nadlaku a koncertovať budú aj skupiny Promonael a Njuške.
Na záver organizátori udelia aj diplomy so zlatou medailou ako osobitné uznanie za gastronomické pochúťky a nápoje.