Tohtoročné priadky v Pivnici prilákali približne 120 návštevníkov, a to, ako tvrdia organizátori, bez žiadnej propagácie. Podujatie sa konalo v sobotu 7. februára v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica. Pre veľký záujem ich usporiadajú ešte raz, a to v sobotu 28. februára na rovnakom mieste a v rovnako dobrej nálade. Podľa slov organizátorov na druhý termín je prihlásených už 103 záujemcov.
Okrem domácich sa na priadkach zúčastnili hostia z Hložian, Báčskej Palanky, Nového Sadu, Belehradu, zo Silbaša, ako aj z Nadlaku, z Rumunska, a zo Slovenska. Výrazné zastúpenie mali mladí ľudia, ktorí podľa organizátorov tvorili približne polovicu prítomných.
„Veľmi nás teší, že o takéto podujatia je stále veľký záujem. Osobitne si vážime účasť mladých, pretože práve im chceme tradície odovzdávať ďalej,“ uviedla organizátorka Adriana Baďurová.
O náladu sa postarali harmonikári Štefan Chrček a Vladko Valentík, basista Ján Rajčan, gitarista Štefan Blatnický a cimbalista Andrei Solopa z Nadlaku. Nechýbalo tradičné pohostenie – slané pampúchy, pukaná kukurica či petrovské koláče – ako aj spev a tanec, ktoré trvali do skorých ranných hodín.
Osobitne však treba pochváliť skupinu organizátorov – členov SKUS Pivnica, ktorí sa už roky podieľajú pri organizácii. Je to bezpochyby veľmi zodpovedná práca, vyžaduje si prevažne čas a ten dnes málokto chce investovať do ochotníckej činnosti. Ide prevažne o starších členov SKUS Pivnica, ktorí sa odhodlali pokračovať v tradícii organizovania priadok, a tým prispievať k prenosu kultúrneho dedičstva na mladšie generácie, ako aj na šírenie dobrého mena Pivnice a Pivničanov.
Pivnické priadky, ktoré spolok organizuje už 13 rokov, tak opäť potvrdili, že zimné stretnutia pri ľudovej piesni majú v obci pevné miesto.