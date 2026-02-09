Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračuje v realizácii online vzdelávania pre všetky slovenské deti v zahraničí. Projekt je realizovaný v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Ako sa uvádza v oznámení, obsahom pravidelného online vzdelávania, ktoré sa realizuje od roku 2022, sú aktivity zamerané na slovenský jazyk v rôznych témach. Nejde o jazykový kurz, ale ide o vyučovanie slovenčiny hravou formou v jazykovom prostredí, kde sa používa iba slovenčina. Cieľom týchto hodín je vytvorenie priestoru, v ktorom deti vnímajú slovenský jazyk a rozvíjajú si jazykové zručnosti – počúvať, hovoriť, čítať a písať.
Online vzdelávanie prebieha v dvoch časových termínoch určených pre dve vekové skupiny (3 x 45 minút + 15 minút prestávky), aby bolo didakticky primerané a zároveň časovo dostupné pre deti z rôznych časových pásiem.
Jazyková úroveň nie je stanovená.
Všetky podrobnosti o kurze sú dostupné na facebookovej stránke Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Zdroj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí