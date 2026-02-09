Dva večery, vyše päťdesiat slovenských ľudových piesní, viac než 30-členný orchester a 53 detských hlasov. Taký bol 19. ročník Festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky, ktorý sa konal v Dome kultúry v Selenči 7. a 8. februára.
Program bol rozdelený do dvoch koncertov. Prvý patril mladším spevákom – žiakom nižších ročníkov, druhý žiakom vyšších ročníkov Základnej školy Jána Kollára. Na javisku zazneli piesne v podaní detí zo Selenče – ktorých bolo najviac – ale aj z Petrovca či zo Slovenska, odkiaľ pricestovali hostia z Bratislavy a zo Senca.
Spevákov sprevádzal viac ako 30-členný orchester, v ktorom dominovali mladí hudobníci zo Selenče, no nechýbali ani hudobníci z Pivnice, Lalite, Vajsky, Kulpína, Báča, Iloka, Senca, Báčskeho Petrovca, z Banskej Bystrice a zo Zvolena. Orchester viedol Dr. Juraj Súdi v spolupráci s Jurajom Súdim ml. a Leonórou Súdiovou. Mladší hudobníci si zahrali toľko piesní, koľko zvládli, čím organizátori prirodzene podporili ich postupný rast a hudobné dozrievanie.
Osobitnú pozornosť si zaslúžila scénografia etnológa Patrika Raga, ktorý pripravil pôsobivú výpravu javiska a postaral sa aj o nejeden kroj.
Autorkou textu moderátorov bola Renáta Súdiová, kým moderátorskú dvojicu tvorili Ivana Strehárska a Vladimír Berédi. Na druhom koncerte sa prihovoril aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák, ktorý poďakoval organizátorom a osobitne vyzdvihol dlhoročnú prácu Juraja Súdiho.
Medzi hosťami nechýbali Katarína Koňariková, predsedníčka Združenia spolkov dolnozemských Slovákov, ani Alexandar Knapček, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku, s hosťami z Iloku. Festival podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Združenie spolkov dolnozemských Slovákov, Matica slovenská v Srbsku, Miestne spoločenstvo Selenča, MOMS Selenča a ďalší sponzori.
Oba koncerty boli vysielané online na Facebooku, takže si ich mohli pozrieť aj tí, ktorí sa do sály nedostali. Devätnáste Selenčské sláviky tak opäť ukázali, že tradícia má silný hlas – a že v Selenči vyrastá nová generácia, ktorá ho dokáže niesť ďalej.