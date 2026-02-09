V prvom týždni tohtoročného súbehu na zápis detí do predškolských ustanovizní bolo prostredníctvom Portálu eUprava, cez službu eVrtić, podaných viac ako štyritisíc elektronických prihlášok, uviedol dnes riaditeľ Kancelárie pre IT a eUpravu Mihailo Jovanović.
„Počas prvých siedmich dní od spustenia elektronickej služby prihlasovania detí do predškolských ustanovizní na Portáli elektronickej správy evidujeme 4 039 elektronických prihlášok v 31 obciach a mestách po celom Srbsku,“ povedal Jovanović pre agentúru Tanjug.