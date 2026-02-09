V piatok 6. februára Galériu Babka v Kovačici navštívil guvernér Národnej banky Slovenskej republiky Peter Kažimír, ktorý všetkým základným školám, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, odovzdal knihy o insitnom umení.
Slovenská národná banka kúpila pre všetkých prvákov, teda pre 239 detí, zapísaných do slovenských tried, knihu autorky Elenky Ďurišovej o ženskom maliarskom rukopise Kovačické insitné maliarstvo, ženský rukopis od ihle a nite po Unesco, informoval na úvod stretnutia majiteľ Galérie a Nadácie Babka Pavel Babka.
„Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby deti mali túto knihu doma, aby v nej mohli občas zalistovať a týmto spôsobom sa približovať k insitnému umeniu. Možno ich to osmelí a podnieti k tomu, aby aj ony samy začali maľovať. To je náš prvoradý cieľ,“ vysvetlil Babka.
Pre kovačickú základnú školu knihy prevzala riaditeľka školy Anička Bírešová, zatiaľ čo ostatné knihy budú následne distribuované do škôl.
Na stretnutí s guvernérom Kažimírom prítomná bola aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ako aj zástupca predsedu Obce Kovačica Miroslav Tomáš a predseda Rady Miestneho spoločenstva Adam Jonáš.
Okrem domácich vzácnych hostí prítomní boli aj hostia z Pošty Srbska, a to Slobodan Unković, Marko Jelić, vedúci PTT múzea, ktoré sídli pri Pošte Srbska v Belehrade, ako aj insitní maliari.