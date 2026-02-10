Skutočnosť, že Základná škola Jána Amosa Komenského má žiakov so záujmom o matematiku, potvrdila aj ich účasť na ďalšej súťaži z tohto predmetu.
Na obecnej súťaži z matematiky, ktorá sa konala v sobotu 7. februára v Báčskom Petrovci, dosiahli žiaci z Kulpína pozoruhodné výsledky. Tretiak Milan Vida obsadil víťazné 1. miesto, ďalší tretiak Aleksa Radosavljev sa umiestnil na 3. mieste, zatiaľ čo žiak piateho ročníka Gabriel Melich získal 1. miesto. Zo šiestakov Marián Chalupka obsadil 2. miesto a Igor Čapeľa spolu s Adrijanom Šimom sa umiestnili na 3. mieste. V kategórii ôsmeho ročníka 1. miesto získala Petra Šúšerská.
V nedeľu 8. februára sa v Maglići konala obecná súťaž z anglického jazyka. Zo ZŠ Jána Amosa Komenského dosiahli pekné výsledky Petra Šúšerská z 8. a a David Lovre z 8. b, ktorí sa umiestnili na 2. mieste.
Žiaci kulpínskej školy dosiahli vynikajúce úspechy a poďakovanie patrí nielen im, ale aj učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.