Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove si pri príležitosti Dňa štátnosti Srbska pripravilo sériu trojdňových aktivít venovaných tomuto významnému dátumu. Prostredníctvom rozmanitých programov si žiaci a profesori gymnázia spoločne pripomínajú význam tohto štátneho sviatku.
Prvou zo série aktivít bol vedomostný kvíz Srbsko – moja vlasť, ktorý sa uskutočnil včera v aule školy. Usporiadanie kvízu inicioval predseda Žiackeho parlamentu, žiak 4. ročníka Nemanja Dimitrijević. Keďže sa často zúčastňoval podobných kvízov, vznikla u neho myšlienka, že takáto forma podujatia by mohla byť zaujímavá aj pre školské prostredie.
Iniciatíva rýchlo prerástla do spoločného projektu gymnázia. Do jeho organizácie sa zapojili profesori viacerých predmetov – od prípravy otázok až po technickú realizáciu. Vedomostného kvízu sa zúčastnilo 60 žiakov, ktorí tvorili spolu 15 tímov z viacerých základných škôl z územia Staropazovskej obce a Batajnice. Každý tím si zvolil názov podľa jedného z miest v Srbsku.
Účastníkov kvízu privítala Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka gymnázia, ktorá poukázala na význam pripomínania si Dňa štátnosti, ako aj na dôležitosť tímovej práce vo vzdelávacom procese. Zároveň predstavila všetkých aktérov podujatia. Pre najúspešnejšie tímy organizátori pripravili symbolické odmeny.
V rámci dnešného programu je naplánované založenie Literárneho klubu Literárny kútik.