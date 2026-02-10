Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa zúčastnil na štvrtom zasadnutí Rady Juhobáčskeho správneho obvodu v Titeli, ktorému predsedal prednosta Juhobáčskeho správneho obvodu Milan Novaković. Hostiteľom zasadnutia bol predseda Obce Titel Dragan Božić.
„Nový Sad je ako regionálne centrum vždy pripravený byť spoľahlivým partnerom obciam Juhobáčskeho správneho obvodu. Práve takéto stretnutia ukazujú, aká cenná je otvorená komunikácia, výmena skúseností a spoločné pôsobenie pri riešení konkrétnych výziev, ktorým čelia naše miestne samosprávy v tejto časti Vojvodiny. Spolupráca a vzájomná podpora sú kľúčové pre vyvážený rozvoj celého obvodu. Teší ma, že som mal príležitosť podeliť sa s kolegami o novinky týkajúce sa Regionálneho centra pre nakladanie s odpadom. Na poslednom zasadnutí Zhromaždenia mesta totiž poslanci schválili návrh na prevod práv k pozemkom z republiky na mesto pre potreby výstavby Regionálneho centra pre nakladanie s odpadom, ktoré je veľmi dôležitým projektom nielen pre budúcnosť Nového Sadu, ale aj pre obce Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Beočín, Žabalj, Srbobran, Temerín a Vrbas,“ uviedol okrem iného primátor Žarko Mićin.
Zasadnutia sa zúčastnili členovia Rady, teda predsedovia miestnych samospráv z územia Juhobáčskeho správneho obvodu, ako aj riaditeľka pobočky Národnej služby pre zamestnávanie v Novom Sade Tatjana Vidovićová.
Na zasadnutí boli zhrnuté výsledky aktivít realizovaných od predchádzajúceho stretnutia, zástupcovia miestnych samospráv predstavili aktuálnu situáciu v obciach, diskutovalo sa o výsledkoch uplatňovania zákona o osobitných podmienkach evidencie a zápisu práv k nehnuteľnostiam, ako aj o intenzívnejšej spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou a Národnou službou pre zamestnávanie, s cieľom zlepšiť trh práce.