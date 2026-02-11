1650 – zomrel francúzsky matematik a filozof – predstaviteľ klasického racionalizmu René Decartes, známy svojím výrokom Cogito, ergo sum (Myslím, teda som).
1847 – narodil sa americký vynálezca Thomas Alva Edison. Z jeho zhruba 1300 patentovaných vynálezov vynikajú automatický telegraf, žiarovka, fonograf a megafón.
1929 – fašistický diktátor Benito Mussolini podpísal s kardinálom Pietrom Gasparim tzv. Lateránske zmluvy, čím sa obnovil suverénny mestský štát Vatikán.
1939 – zomrela v Martine spisovateľka, redaktorka, zakladateľka ženského hnutia na Slovensku Elena Maróthy-Šoltésová, predsedníčka spolku slovenských žien Živena.
1945 – v jaltskom paláci Livadija na Kryme sa skončila osemdňová Jaltská konferencia, kde americký prezident Franklin Roosevelt, britský ministerský predseda Winston Churchill a predseda Rady ľudových komisárov ZSSR Josif V. Stalin rokovali o usporiadaní povojnového sveta.
1953 – zomrel srbský maliar Uroš Predić, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1962 – skupina Beatles nahrala svoj prvý album s názvom Please, Please Me.
1990 – z dlhoročného (27 rokov) väzenia prepustili bojovníka proti apartheidu a predsedu Afrického národného kongresu Nelsona Mandelu.
2011 – egyptský prezident Husní Mubarak odstúpil z funkcie v dôsledku nepokojov v krajine. Vojenskí predstavitelia následne prevzali moc.
2012 – zomrela americká speváčka Whitney Houstonová.