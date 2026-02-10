V Klube pre denný pobyt seniorov v Starej Pazove dnes miestny Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix usporiadal duchovné stretnutie venované svätému Sávovi.
Ide o tradičné podujatie, ktoré sa pre určité okolnosti konalo s oneskorením. Stretnutia sa zúčastnili viacerí hostia, medzi ktorými boli aj traja miestni farári – Zoran Jović, Predrag Mihajlović a Đorđe Kovljen, ako aj členovia spolku, ktorí si prostredníctvom rozhovoru, modlitby a spoločenstva pripomenuli hodnoty, ktoré svätý Sáva odkázal budúcim generáciám.
Program moderovala podpredsedníčka spolku Mirjana Sokolovićová a začal sa svätosávskou hymnou, ktorú spoločne zaspievali všetci prítomní. Zoran Jović vo svojom príhovore poukázal na všetko dobré, čo počas svojho pôsobenia vykonal Rastko Nemanjić – svätý Sáva, ktorý bol i významným osvietencom a položil základy srbského školstva.
Na stretnutí zaznel aj príležitostný program žiačok základných škôl a v záverečnej časti nasledovalo odovzdanie svätosávskych balíkov. V tomto pazovskom spolku vládne jednota, porozumenie a vzájomná úcta, čo bolo aj silným odkazom tohto duchovného stretnutia.