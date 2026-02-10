Minister pre európske integrácie Nemanja Starović sa dnes stretol so zástupcom generálneho riaditeľa pre región západnej Európy v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť Emanuelom Giaufretom. Hovorili o pokroku Srbska v reformnom procese, Pláne rastu pre Západný Balkán a práci novozriadeného Operačného tímu pre pristúpenie k Európskej únii.
Starović zdôraznil, že vláda Srbska je plne odhodlaná realizovať reformy, ktoré prinesú konkrétne prínosy pre občanov prostredníctvom posilňovania inštitúcií a právneho štátu, ako aj zlepšovania ekonomickej životnej úrovne obyvateľov. Poukázal na to, že úlohou spomínaného operačného tímu je intenzívnejšie a obsahovo bohatšie informovať verejnosť o prínosoch, ktoré Srbsko doteraz malo na ceste k EÚ, o skutočnosti, že na tejto ceste dochádza k pokroku, ako aj o tom, čo krajinu čaká na konci tohto procesu.
Podľa jeho slov bol operačný tím vytvorený s cieľom efektívne prepojiť politické rozhodovanie, technickú realizáciu a diplomatickú komunikáciu.