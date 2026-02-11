Od 13. februára 2026 v priestoroch Galérie Dušana Rolla v Bratislave sa uskutoční výstava Michala Kiráľa – Môj malý svet.
Výstava Môj malý svet predstavuje bohatú tvorbu vojvodinského výtvarníka Michala Kiráľa. Veľkú časť svojho umeleckého úsilia venoval deťom. Stal sa kráľom pestrých detských ilustrácií. Súčasne sa prejavil ako výnimočný talent aj v oblasti voľnej grafiky a právom si zaslúži byť zaradený do zlatého fondu slovenskej kultúry.
Michal Kiráľ sa narodil 21. februára 1955 v Báčskom Petrovci. Napriek vrodenému talentu a významnému pôsobeniu na umeleckej scéne Vojvodiny je v slovenskom kultúrnom prostredí málo známy. Treba povedať, že nezaslúžene. Zažiaril v srbskej kultúre len nakrátko, zato intenzívne. Ako jeden z prvých priniesol do vojvodinského maliarstva aj profesionálne umenie na najlepšej úrovni, čím prevzal štafetu od svojich predchodcov s akademickým vzdelaním.
Od začiatku osemdesiatych rokov sa na pätnásť rokov s jemu vlastnou vervou a entuziazmom zapojil do výtvarného života dolnozemských Slovákov. Ilustroval množstvo publikácií, kníh a časopisov, organizoval skupinu mladých srbských grafikov Orfelin a následne založil v Báčskom Petrovci galériu Blatno. Jeho sľubný tvorivý vzlet prerušila ťažká choroba a následne predčasná smrť v roku 1995.
Michal Kiráľ sa významne zapísal do kultúrneho diania dolnozemských Slovákov ako maliar, grafik, ilustrátor i pedagóg. Treba mať na zreteli, že ohromné množstvo práce na poli kultúry a umenia vykonával na pozadí komplikovanej ekonomickej a politickej situácie v rozpadávajúcej sa Juhoslávii 80. a 90. rokov. Napriek tomu jeho tvorba dodnes zaujme profesionalitou, osobnou výpoveďou a nadčasovým umeleckým jazykom. Autor scenára a priestorového riešenia výstavy je Ľubomír Ferko. Autor vizuálu Rastko Ćirić, dramaturgia Martina Pavlikánová, grafická úprava Martina Vozárová a realizácia Allan Lučenič a kolektív.