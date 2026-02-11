Zastúpenie žien v oblastiach prírodných vied, technológií, inžinierstva a matematiky predstavuje len 28 percent, uvádza sa v správe zverejnenej pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý si pripomíname 11. februára.
Práve tento deň, vyhlásený Organizáciou Spojených národov, upozorňuje na to, že veda a rodová rovnosť musia ísť ruka v ruke. Tento deň je príležitosťou zamyslieť sa nad úspechmi žien, ktoré svojou prácou posúvajú hranice, ale aj hovoriť o výzvach a možnostiach ich väčšieho zapojenia do sektora, ktorému stále dominujú muži.