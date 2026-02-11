FS Vreteno juniori a seniori v týchto dňoch pobudli na Slovenskom fašiangovom bále v Slovenskom Komlóši.
Podľa slov vedúceho uvedených folklórnych skupín Jána Slávika, po príchode do Komlóša zastavili sa práve v základnej škole, v ktorej sa vyučuje aj po slovensky. Pred školou ich privítali učiteľka Mária Legínska, vedúci Folklórneho súboru Komlóšan Aleksander Šani Birkáš a predsedníčka Slovenskej samosprávy Zuzana Lauková.
Program bálu sa začal privítaním a úvodnými slovami predsedníčky Slovenskej národnostnej samosprávy Zuzany Laukovej. Po nej sa prítomným prihovorila a bál otvorila predsedníčka celoštátnej Slovenskej národnostnej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková.
Nasledoval pestrý viac ako 30-minútový program v predvedení kysáčskeho Folklórneho súboru Vreteno. Na záver programu všetci spolu aj s početnými hostiteľmi zaspievali Po nábreží koník beží…
Po ukončení programu v prednese členov Folklórneho súboru Vreteno juniori pod vedením Lýdie Francistyovej, seniori pod vedením Jána Slávika, sólo spevákov a členov orchestra pod vedením Ondreja Maglovského účastníci sa prezliekli a nasadili si vhodné masky, aby aj oni boli v súlade s fašiangovým bálom.
Po ukončení podujatia a po návrate domov sa členovia FS Vreteno juniori a seniori rozišli s konštatáciou, že absolvovali ešte jeden úspešný zájazd.